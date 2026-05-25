HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti'den, CHP'deki olaylarla ilgili ilk açıklama: "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir"

CHP'de mutlak butlan karışıklığı sonrası yaşananlar, ülke gündeminin üst sıralarına oturdu. AK Parti'den olaylarla ilgili olarak ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alınmasını sert bir diller eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Son iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

AK Parti'den, CHP'deki olaylarla ilgili ilk açıklama: "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir"
Melih Kadir Yılmaz

CHP için alınan mutlak butlan kararı sonrası parti içinde karışıklık yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu parti binasının boşaltılmasını isterken, talebi yerine gelmeyince konuyla ilgili talepte bulundu.

AK Parti den, CHP deki olaylarla ilgili ilk açıklama: "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir" 1

Talebin ardından Valilik emniyet güçlerini görevlendirdi ve parti binasına polisler girdi. Genel Merkez karışırken , Özgür Özel ve yanındakiler binadan ayrılarak Meclis'e gitti. Bu sırada açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuştu.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan AK Parti'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Özel'in, Erdoğan'ı hedef alması sert bir şekilde eleştirildi. Kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in haddini aştığını vurguladı.

AK Parti den, CHP deki olaylarla ilgili ilk açıklama: "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir" 2

"SİYASİ TEHDİT ANLAMINA GELEN İFADELERİNİ ÖZGÜR ÖZEL'E İADE EDİYORUZ"

Çelik'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Biz siyasi eleştiriyi saygılyla karşılarız, protestoyu saygıyla karşılarız. Fakat siyasi eleştiriyi aşan hakaret hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini sayın Özgür Özel'e ve bu ifadeleri kullanan bazı kişilere iade ediyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Bunların söylediği sözlerin herhangi biri sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşamaz. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Son iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de ihraç dalgası yoldaCHP'de ihraç dalgası yolda
Programları belli olduProgramları belli oldu

Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kare

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kare

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.