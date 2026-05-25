AK Parti'den, CHP'deki olaylarla ilgili ilk açıklama: "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir"

CHP için alınan mutlak butlan kararı sonrası parti içinde karışıklık yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu parti binasının boşaltılmasını isterken, talebi yerine gelmeyince konuyla ilgili talepte bulundu.

Talebin ardından Valilik emniyet güçlerini görevlendirdi ve parti binasına polisler girdi. Genel Merkez karışırken , Özgür Özel ve yanındakiler binadan ayrılarak Meclis'e gitti. Bu sırada açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuştu.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan AK Parti'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Özel'in, Erdoğan'ı hedef alması sert bir şekilde eleştirildi. Kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in haddini aştığını vurguladı.

"SİYASİ TEHDİT ANLAMINA GELEN İFADELERİNİ ÖZGÜR ÖZEL'E İADE EDİYORUZ"

Çelik'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:



"Biz siyasi eleştiriyi saygılyla karşılarız, protestoyu saygıyla karşılarız. Fakat siyasi eleştiriyi aşan hakaret hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini sayın Özgür Özel'e ve bu ifadeleri kullanan bazı kişilere iade ediyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Bunların söylediği sözlerin herhangi biri sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşamaz. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Son iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir"