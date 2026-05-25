Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Yukarı Habip Mahallesindeki Serdar Demir’e ait evde yaşandı. İddiaya göre, elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır