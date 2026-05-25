İstanbul’dan Bayburt’a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

Bayburt’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 291 adet ekstazi hap, hassas terazi, uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen makaronlar ve 18 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine Akşar köyünde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, R.S. (47), H.S. (37) ve A.K.’nin (36) İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Akşar köyüne getirdikleri ve konakladıkları ikamette satışını yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 291 adet ekstazi hap, 1 hassas terazi, suçtan elde edilen 18 bin lira, 3 cep telefonu ile uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen tütünle doldurulmuş 9 makaron ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: İHA

