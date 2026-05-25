Başka hastalıklarla karışıyor: Aşısı bile yok! Hastalık korku saçıyor

Nijerya’da henüz doğrulanmış Ebola vakası bulunmamasına rağmen hükümet alarma geçti. Yetkililer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda’daki salgın nedeniyle virüsün ülkeye taşınma riskinin “yüksek” olduğunu belirtirken, acil operasyon merkezlerinin devreye alındığı açıklandı.

Nijerya hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ve Uganda'da görülen Ebola salgınları nedeniyle ülkede teyit edilmiş vaka bulunmamasına rağmen gözetim ve hazırlık çalışmalarının artırıldığını bildirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC) Genel Direktörü Jide Idris, yaptığı açıklamada, bölgesel bulaşın sürmesi, uluslararası seyahatler ve sınır ötesi nüfus hareketliliği nedeniyle Nijerya'nın Ebola Virüsü Hastalığı'nı (EVD) ithal etme riskinin "yüksek" olarak değerlendirildiğini belirtti.

BİRÇOK HASTALIKLA KARIŞABİLİR

Idris, "Bu değerlendirme, KDC ve Uganda'daki devam eden bulaş, uluslararası seyahatler ve nüfus hareketliliği, salgının gerçek boyutuna ilişkin belirsizlikler ile belirtilerin sıtma ve Lassa ateşi gibi endemik hastalıklarla karışabilmesi nedeniyle Nijerya'ya Ebola ithal edilme riskinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Salgından etkilenen ülkelerde gözetim, temaslı takibi, laboratuvar testleri, enfeksiyon önleme ve kontrol çalışmaları ile kamuoyu bilgilendirme kampanyalarının sürdüğünü aktaran Idris, ayrıca Uganda'da KDC'deki salgınla bağlantılı doğrulanmış bir ithal Ebola vakasının bildirildiğine işaret etti.

ACİL OPERASYON MERKEZLERİ DEVREDE

Idris, hazırlık tedbirleri kapsamında Nijerya'daki Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi'nin alarm moduna geçirildiğini ve ulusal koordinasyon ile salgına müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla olay yönetim sisteminin devreye alındığını vurguladı.

Nijerya'nın daha önceki Ebola ve diğer viral kanamalı ateş salgınlarından elde edilen tecrübe ve altyapıyı koruduğunu belirten Idris, laboratuvar kapasitesi, eğitimli hızlı müdahale ekipleri ve işlevsel acil operasyon merkezlerinin aktif durumda olduğunu ifade etti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde görülen Ebola salgınında 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), KDC ve komşu ülke Uganda'ya yurt dışından gelen bir kişide virüsün tespit edilmesinin ardından Ebola salgınını "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

