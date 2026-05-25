Maldivler'de feci şekilde can verdiler! Ölüm mağarasından ilk kareler yayınlandı

Maldivler'de Vaavu Atolü'nde beş İtalyan turist hayatını kaybetmişti. Korkunç olayla ilgili olarak detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

MAĞARADAN ÇIKIŞ YOLUNU BULSAYDILAR 15 DAKİKALIK OKSİJENLERİ VARDI

Uzman dalgıç ekibi yaptığı ilk değerlendirmeye göre su altı mağarasında mahsur kalan turistlerin mağaradan çıkış yolunu bulabilselerdi 15 dakika yetecek oksijene sahipti. Bu sürenin ise yüzeye çıkmak için yeterli olabileceği aktarıldı.

KAZADAKİ ANA NEDEN İNSAN HATASI

Hayatını kaybeden dalgıçların cansız bedenlerini sudan çıkaran Finlandiyalı elit kurtarma ekibinden Sam Paakkarinen The Sun'a konuştu. Paakkarinen, kazadaki ana nedenin insan hatası olduğunu vurguladı.

EKİPMANLARI YETERLİ DEĞİLDİ, YASAL DALIŞ SINIRINI AŞTILAR

Turistlerin deneyimli dalgıçlar olduğunu hatırlatan Paakkarinen buna rağmen yanlarında mağara dalışlarında kritik öneme sahip olan halat ve dalış makarası olmadığını ifade etti. Ayrıca turistlerin Maldivler'de yasal dalış sınırı olan 30 metreyi aşarak yaklaşık 50 metrelik dalış yaptığını aktardı.

MAĞARAN İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan facianın yaşandığı mağaraya ait ilk görüntüler de kamuoyuna yansıdı. Basına yansıyan fotoğrafları kayıp turistleri bulmak için görevlendirilen kurtarma ekibinin çektiği belirtildi. Görüntülerde güneş ışığının mağara girişini aydınlattığı ancak iç kısımlara doğru görüş mesafesinin giderek azaldığı görüldü.

YÖN DUYGULARINI KAYBETTİLER

Elit kurtarma ekibi; dar alanda hareket etmeye çalışan dalgıçların palet vuruşlarının, deniz tabanındaki tortu ve çamuru kaldırarak suyun bulanıklaşmasına neden olabileceğini değerlendirdi. Yetkililer ayrıca turistlerin ölümünde yön duygularını kaybetmelerinin de etkisi olduğunu değerlendiriyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Turistlerin cenazeleri geçen hafta otopsi ve inceleme için İtalya'ya gönderildi. Roma Savcılığı da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, deneyimli dalış grubunun neden yasal sınırların altına indiği, gerekli izinlerin ve ekipmanların neden sağlanamadığına dair kasıtsız adam öldürme soruşturması başlatıldığını duyurdu.