HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Maldivler'de feci şekilde can verdiler! Ölüm mağarasından ilk kareler yayınlandı

Maldivler'de su altı mağarasına dalış yapan beş İtalyan turist feci şekilde can verdi. Korkunç olaya ilişkin detaylar ortaya çıkarken, mağaradan ilk görüntüler de basına yansıdı. İşte detaylar...

Maldivler'de feci şekilde can verdiler! Ölüm mağarasından ilk kareler yayınlandı
Melih Kadir Yılmaz

Maldivler'de Vaavu Atolü'nde beş İtalyan turist hayatını kaybetmişti. Korkunç olayla ilgili olarak detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

MAĞARADAN ÇIKIŞ YOLUNU BULSAYDILAR 15 DAKİKALIK OKSİJENLERİ VARDI

Uzman dalgıç ekibi yaptığı ilk değerlendirmeye göre su altı mağarasında mahsur kalan turistlerin mağaradan çıkış yolunu bulabilselerdi 15 dakika yetecek oksijene sahipti. Bu sürenin ise yüzeye çıkmak için yeterli olabileceği aktarıldı.

Maldivler de feci şekilde can verdiler! Ölüm mağarasından ilk kareler yayınlandı 1

KAZADAKİ ANA NEDEN İNSAN HATASI

Hayatını kaybeden dalgıçların cansız bedenlerini sudan çıkaran Finlandiyalı elit kurtarma ekibinden Sam Paakkarinen The Sun'a konuştu. Paakkarinen, kazadaki ana nedenin insan hatası olduğunu vurguladı.

Maldivler de feci şekilde can verdiler! Ölüm mağarasından ilk kareler yayınlandı 2

EKİPMANLARI YETERLİ DEĞİLDİ, YASAL DALIŞ SINIRINI AŞTILAR

Turistlerin deneyimli dalgıçlar olduğunu hatırlatan Paakkarinen buna rağmen yanlarında mağara dalışlarında kritik öneme sahip olan halat ve dalış makarası olmadığını ifade etti. Ayrıca turistlerin Maldivler'de yasal dalış sınırı olan 30 metreyi aşarak yaklaşık 50 metrelik dalış yaptığını aktardı.

Maldivler de feci şekilde can verdiler! Ölüm mağarasından ilk kareler yayınlandı 3

MAĞARAN İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan facianın yaşandığı mağaraya ait ilk görüntüler de kamuoyuna yansıdı. Basına yansıyan fotoğrafları kayıp turistleri bulmak için görevlendirilen kurtarma ekibinin çektiği belirtildi. Görüntülerde güneş ışığının mağara girişini aydınlattığı ancak iç kısımlara doğru görüş mesafesinin giderek azaldığı görüldü.

YÖN DUYGULARINI KAYBETTİLER

Elit kurtarma ekibi; dar alanda hareket etmeye çalışan dalgıçların palet vuruşlarının, deniz tabanındaki tortu ve çamuru kaldırarak suyun bulanıklaşmasına neden olabileceğini değerlendirdi. Yetkililer ayrıca turistlerin ölümünde yön duygularını kaybetmelerinin de etkisi olduğunu değerlendiriyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Turistlerin cenazeleri geçen hafta otopsi ve inceleme için İtalya'ya gönderildi. Roma Savcılığı da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, deneyimli dalış grubunun neden yasal sınırların altına indiği, gerekli izinlerin ve ekipmanların neden sağlanamadığına dair kasıtsız adam öldürme soruşturması başlatıldığını duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu’nun A takımında ilk çatlakKılıçdaroğlu’nun A takımında ilk çatlak
Bahar geldi: Göz alerjisi vakaları patladıBahar geldi: Göz alerjisi vakaları patladı

Anahtar Kelimeler:
Maldivler turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.