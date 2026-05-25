Balkonu çöken bina mühürlendi

Aydın’ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde bulunan ve geçen ay balkonu çökmesi nedeniyle 2 kişinin yaralandığı ev, gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar mühürlendi.

Olay 21 Nisan 2026 günü yaşanmıştı. Mesudiye Mahallesi 1664 Sokaktaki iki katlı binanın balkonunun çökmesi sonucu biri engelli 2 kişi yaralanmıştı.
Balkondan aşağıya beton zemine düşerek ağır yaralanan Refik Dayan (73) ve engelli Doğancan Dayan (33) sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Balkonu çöken evde inceleme yapan görevliler, 3194 İmar Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden yapıda gerekli güvenlik önlemleri alınıncaya kadar yapının kullanılmanı yasakladı. Engelli Doğancan Dayan ise 17 Mayıs 2026 tarihinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

