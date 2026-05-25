Yavaş'tan Özel'e Meclis'te ziyaret! Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?

Dün CHP Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar yaşandı ve tansiyon tavan yaptı. Valiliğin tahliye talimatının ardından polisler CHP Genel Merkezi'ne girdi. Özgür Özel'in binadan çıkmasıyla tahliye işlemleri tamamlandı.

YAVAŞ: 'SON DERECE YANLIŞ'

Özel geri dönme vurgusu yaparak Meclis'e yürüdü. Meclis'te Özel'i ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Partiye bu şekilde polisle girilmesi son derece yanlış. Bunlar normalde konuşulabilecek şeylerdir. Hoş olmadı. Partililerin de karşı karşıya gelmemesi lazımdı. Üzüldük" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Yavaş, Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesinin de olmadığını açıkladı.

KURULTAY ÇAĞRISI

Yavaş, genel merkeze polis müdahalesi esnasında da şunları söylemişti:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz.

Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır.