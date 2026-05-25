Kılıçdaroğlu’nun A takımında ilk çatlak! Sırt döndüler

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan hareketlilik Genel Merkez’de yaşananlarla daha da büyüdü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti yönetiminde kimlere görev vereceği merak edilirken Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un Kılıçdaroğlu’nun MYK listesinde yer almak istemediğini yazdı.

KILIÇDAROĞLU’NUN LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından Kılıçdaroğlu’nun yeniden nasıl bir kadro kuracağı merak konusu olmuştu. Bu süreçte parti içinde dikkat çeken bir kırılma yaşandı.

"BİZİ ÇIKARIN"

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Gürsel Erol ve Ali Öztunç, isimlerinin Kılıçdaroğlu’nun MYK listesine yazıldığını öğrendi. Bunun üzerine iki milletvekilinin Kılıçdaroğlu’nun özel kalemini arayarak “Bizi çıkarın” dediği öne sürüldü.

- Gürsel Erol ve Ali Öztunç

"EN KISA SÜREDE KURULTAY" DEMİŞLERDİ

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesi parti içinde tartışmaları artırmıştı. Daha önce Kılıçdaroğlu’na destek veren bazı isimler de müdahaleye tepki göstermiş, en kısa sürede kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun "arınma" çağrısını içeren video mesajını paylaşan milletvekilleri arasında yer alan Gürsel Erol ve Ali Öztunç, Engin Altay’la birlikte müdahaleyi kınayan ortak metne imza atmıştı.

“ASLOLAN PARTİDİR, KİŞİLER DEĞİL”

Ali Öztunç, Saymaz’a yaptığı değerlendirmede partiye polis girmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Birliktelik sağlanması için çaba harcadıklarını belirten Öztunç, bu ortamın oluşmadığını ifade ederek “Benim için aslolan partidir, kişiler değil” dedi.

MYK İÇİN ADI GEÇEN İSİMLER

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun olası MYK’sında yer alacağı öne sürülen bazı isimler gündeme geldi. Saymaz’ın aktardığına göre Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan, Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Berhan Şimşek ve Yıldırım Kaya’nın yeni listede olabileceği belirtiliyor.