CHP Parti Meclisi'nin toplanacağı tarih belli oldu! Kılıçdaroğlu'yla görüşen eski CHP'li vekil duyurdu

Mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanan CHP'de Parti Meclisi'nin toplanacağı tarih belli oldu. Polis müdahalesinin ardından Özgür Özel ve yönetiminin Genel Merkez binasından ayrılmasından sonra gözler bu konuya çevrilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, CHP'nin yetkili organlarının bayram sonrası toplanacağını bildirdi.

CHP'li milletvekilleri Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Barış Bektaş, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel ile Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Sarı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun üzgün olduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞEN SARI, PARTİ MECLİSİ'NİN TOPLANACAĞI TARİHİ DUYURDU

Yaşananları arzu etmediklerini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Partinin içi çok harap, yaşananlar gerçekten üzücü. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Bunların yaşanmaması için azami çaba sarf etsek de maalesef başaramadık.

"KILIÇDAROĞLU SON DERECE ÜZGÜN"

Genel merkezdeki yöneticilerle diyalog kurulamadı ve ilk defa milletvekilleri partiden içeri giremedi. Aklıselim bir yol bulma isteğimiz gerçekleşmedi. Sayın Genel Başkan da bu manzaradan dolayı son derece üzgün."

"BAYRAM SONUNDA TOPLAMA PLANIMIZ VAR"

Sarı, yaşananların üzücü olduğunu, fakat ortada bir gereklilik bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu gereklilik çerçevesinde önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak, bir yol haritası belirleyecek ve bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek. Parti Meclisinin toplanması birinci önceliğimiz. Parti Meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra genel merkeze gelecektir. Bu süreci de şimdilik genel merkeze gelmeden kendi ofisinde takip edecek, kendi ofisinde yönetecek."

ÖZEL İLE TEMAS KURULACAK MI SORUSUNA "KURULABİLİR, NİYE KURULMASIN?" YANITI

Bir gazetecinin, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleriyle bir temas kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu üzerine Sarı, "Kurulabilir, niye kurulmasın? Biz farklı partilerden insanlar değiliz. Düşman değiliz. Önümüzdeki günler bayram. Bayram da bir fırsat bu süreçte. Kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

