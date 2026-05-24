Özgür Özel'in Genel Merkez'de tebligatı yırttığı anlar gündem oldu

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası hareketlilik sürerken Genel Merkez’de dikkat çeken bir sahne yaşandı. Özgür Özel’in, Genel Merkez’in tahliyesine ilişkin icra tebligatı yırttığı anlar gündem oldu.

CHP’de kurultay sürecine ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti genel merkezinde hareketlilik yaşandı. Karar sonrası CHP Genel Merkezi önünde toplanmalar sürerken, binaya giren ekipler Genel Başkanlık makamına kadar çıktı.

KENDİSİNE ULAŞAN TEBLİGATI YIRTTI

Polis ekipleri CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkanlık makamına ulaştı. Burada bulunan Özgür Özel’e, Genel Merkez’in tahliyesine ilişkin icra tebligatı verildi.

Özgür Özel, kendisine verilen tebligatı makam odasında yırttı.

"BUNUN İÇİN YIKTILAR BABA OCAĞINI"

Özel’in tebligatı yırtarken “Bunun için yıktılar baba ocağını” dediği, ardından da “Koy masaya gelince okusun” dediği duyuldu.

Söz konusu anlar kısa sürede siyasetin gündemine oturdu.

