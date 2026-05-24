Akıllarda Kemal Kılıçdaroğlu sorusu: Bugün için saat verildi

CHP Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin başvurusu ve Ankara Valiliği'nin talimatıyla tahliye edildi. Son olarak Özgür Özel de binadan ayrıldı. Bölgedeki yüksek tansiyon ise sürüyor.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'E GELECEK Mİ?

Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez binasına gelip gelmeyeceği merak uyandırdı.

"BUGÜN İÇİN PLANLAMA YOK"

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez konuyla ilgili açıklama yaparak "Bugün için planlama yok" dedi.

GAZETECİ YARKADAŞ SAAT VERDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş ise farklı bir iddiayı dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 17.30 sularında Genel Merkeze gelip medyaya seslenmesinin beklendiğini ifade etti.