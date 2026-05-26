Bahçelievler'de camiyi temizleyen görevliye saldıran şahıs yakalandı

Bahçelievler'de bir caminin temizliğini yapan görevli, bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırgan F.C.Y. (38) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 11.00 sıralarında Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.Y. (38) Kurban Bayramı öncesi camiyi temizleyen caminin İmam Hatibi Selami Beyaztaş'ın yanına geldi.

38 YAŞINDAKİ SALDIRGANI YAKALADI

İmam ile tartışmaya başlayan şahıs, ardından Beyaztaş'a yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı anları anbean güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili başlatılan çalışma neticesinde polis ekipleri 38 yaşındaki saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan F.C.Y. hakkındaki tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Gözaltı Bahçelievler saldırı
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

