İran'da farklı bölgelerde peş peşe patlama sesleri! İran medyası duyurdu

ABD-İran barış görüşmeleri bir yandan devam ederken diğer yandan İran'da patlama sesleri duyuldu. İran'ın Bender Abbas şehri ve Basra Körfezi bölgesinde aynı saatlerde patlamalar meydana geldi.
İran medyas, Hürmüz Boğazı'nın yanı başındaki Bender Abbas şehrinde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldiğini aktardı. Bu patlamadan kısa süre sonra Basra Körfezi çevresinde yer alan Sirik ve Cask'tan da benzer patlama sesleri duyulduğu söylendi.
Patlama seslerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
