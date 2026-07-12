Konya Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu güneşli ve sıcak. Sıcaklığın 30-33 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı ise %25-30 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 4-5 km/saat civarında olacak. Rüzgar genellikle kuzeydoğu yönünden esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde kapalı alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek de iyi bir seçenek. Bol su tüketimi tavsiye edilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde, 13-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında hava koşulları benzer şekilde devam edecek. En yüksek sıcaklıkların 30-33 derece olması tahmin ediliyor. En düşük sıcaklıklar ise 16-18 derece civarında olacak. Nem oranı %20-35 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 3-6 km/saat olacak.

Bu süre zarfında, güneşli ve sıcak hava koşulları devam edecek. Yukarıda belirtilen önlemleri almak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması gerekir. Düzenli aralıklarla su içmek sağlıklı kalmalarına yardımcı olacaktır.

Konya'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahminleri sıcak ve güneşli koşulların devam edeceğini gösteriyor. Bu nedenle, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak en sağlıklı yaklaşımdır.