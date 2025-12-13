HABER

Konya Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü, soğuk ve parçalı bulutlu hava koşulları hakim. Gün içinde sıcaklık 9 derece, gece ise 4 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 3 kilometre hızla esiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu bekleniyor. Kalın giysiler, rüzgar geçirmeyen montlar ve nemlendiriciler kullanarak soğuk havaya karşı önlem almak önemli. Nem oranı ise gün boyunca %58 ile %89 arasında değişecek.

Doğukan Akbayır

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi. Konya'da hava koşulları soğuk ve parçalı bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 9 derece civarında. Gece ise sıcaklık 4 derece olacak. Rüzgar batı yönünden esiyor. Hızı saatte 3 kilometre tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %75, gündüz %58, akşam %74 ve gece %79 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Aralık Pazar günü sıcaklık 8 derece civarında olacak. 15 Aralık Pazartesi günü ise 6 derece bekleniyor. Rüzgar hızı 6-9 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %58-89 arasında seyredecek.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek yararlı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde cildinizi korumak için nemlendirici kullanmalısınız. Dışarıda vakit geçirirken ellerinizi ve yüzünüzü koruyacak aksesuarlar da faydalı olacaktır.

