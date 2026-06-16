Konya Hava Durumu! 16 Haziran Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu keyifli. Hava gün boyunca açık ve güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Nem oranı %56 civarında. Rüzgar hızı saatte 3 kilometre olarak bekleniyor. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün var.

17 Haziran Çarşamba günü hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık 19 ile 30 derece arasında olacak. 18 Haziran Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık ise 12 ile 28 derece arasında seyredecek. 19 Haziran Cuma günü hava genellikle açık. Sıcaklık 16 ile 30 derece arasında değişiyor.

Bu güzel havaların tadını çıkarın. Ancak, 18 Haziran Perşembe için hazırlıklı olmalısınız. O gün gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Yağmurluk bulundurmanız da iyi bir fikir olur. Sıcaklık 12 ile 28 derece arasında olacağı için kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek de rahattır.

Konya'daki hava durumu önümüzdeki günlerde güzel. Keyifli havaların tadını çıkarın. Perşembe günü için hazırlık yapmayı unutmayın.