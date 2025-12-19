Konya Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Konya'da hava durumu soğuk ve kapalı. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 11 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 1 derecenin altında. Nem oranı %81 civarında ölçülüyor. Rüzgar hızı 3.1 km/saat olarak kaydedildi. Gün doğumu saati 08:00, gün batımı ise 17:36.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edin. Nem oranı yüksek olduğundan, cildinize nemlendirici sürmeyi unutmayın. Cilt koruması için bu çok önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve kapalı olacak. 20 Aralık Cumartesi günü hava 2 ile 9 derece arasında değişecek. Pazar günü ise sıcaklık 5 ile 9 derece olacak ve hava kapalı kalacak.

Bu dönemde, Konya'da genel olarak soğuk hava etkili olacak. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir. Hava durumu, soğuk ve kapalı bir dönemin hakim olacağını gösteriyor.