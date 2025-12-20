Kamyonet ile 3 araca çarptı, 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah B. (23) yönetimindeki 16 R 9574 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 16 PM 756 ve 43 AP 048 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın ardından gaza basmaya devam eden sürücü, park halindeki 16 F 1256 plakalı hafif ticari aracı da çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ 4 ARACA ÇARPTI

Kazanın ardından aracı bırakarak kaçan sürücü için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan alkol testinde sürücünün 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 620 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır