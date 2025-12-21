Konya Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Aralık 2025 Pazar günü, Konya'da hava durumu soğuk. Ayrıca, hava bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 4 derece arasında bekleniyor. Dolayısıyla, Konya'daki hava durumu soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde 22 Aralık Pazartesi günü, sıcaklık 3 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava koşulları etkili olacak. 23 Aralık Salı günü, sıcaklık 1 ile 9 derece arasında tahmin ediliyor. Yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 24 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklık 1 ile 10 derece arasında olacak. Alçak bulutlar hakim olacak.

Bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Soğuk ve yağışlı günlerde kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmeyen giysiler de önemlidir. Islak zeminlerde kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak olumsuz etkileri en aza indirebilirsiniz.