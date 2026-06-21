Konya Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Konya hava durumu nasıl?

21 Haziran 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24-25 derece civarında. Hava büyük oranda açık. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-13 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esiyor, kuzey yönlerden. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek oldukça ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Pazartesi günü sıcaklık 25-26 derece civarında. Hava yine büyük oranda açık kalacak. Salı günü sıcaklık 26-27 dereceye yükselecek. Hava bu gün de açık olacak. Çarşamba günü 28-29 dereceye ulaşacak. Hava bol güneşli olacak. Bu sıcak günlerde serin kalmak önemli. Bol su içilmeli, güneşten korunmak için önlemler alınmalı.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmanız ye de sevdiklerinizle piknik yapmanız keyifli olacak. Güneşin etkisini azaltmak için şapka takmak faydalı. Güneş kremi kullanmak da önerilir. Hafif kıyafetler giyilmesi serin kalmayı kolaylaştırır. Bol su içmeyi ihmal etmeyin.

Konya'da 21 Haziran 2026 Pazar günü güzel hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava benzer şekilde olacak. Açık hava etkinlikleriyle günü güzel değerlendirin. Güneşin etkisini azaltmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.