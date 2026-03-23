Konya Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Mart 2026 Pazartesi, Konya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 5 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklık 11 dereceye yükselebilir. Hafif yağışlar devam edebilir. Hissedilen sıcaklık 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye gerileyecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık 7 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacak. Hissedilen sıcaklık 4 dereceye kadar inmektedir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Zaman zaman rüzgarın hızı 35 kilometreye kadar ulaşacak. Nem oranı sabah %79, gündüz %61, akşam %70, gece ise %76 civarında olacak.

Gelecek günlerde hava durumu daha stabil olacak. 24 Mart Salı günü sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında değişecek. Sağanak yağışlar bekleniyor. 25 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında olacak. Bu gün bir-iki kısa süreli sağanak görülebilir. 26 Mart Perşembe günü sıcaklıklar 0 ile 11 derece arasında olacak. Hava bulutlu ve güneşli bir görünüm sergileyecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları yaşanacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltan giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terleme artar. Vücut ısınız hızla değişebilir. Buna uygun kıyafetler seçmelisiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Gerektiğinde bir mont veya ceket bulundurmak da önemlidir.