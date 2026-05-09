Av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde darp edildikten sonra av tüfeğiyle ateş edilerek vurulan kişi hayatını kaybetti. YRP Konya İl Başkanı Hasan Yel, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Hasan Yel, Necati Sandal'ın olayla doğrudan ilgisinin bulunmadığını savunarak, bir alacak verecek meselesinde taraflar arasında aracı olmak istediğini ve bu sırada silahlı saldırının hedefi olduğunu söyledi.

Olay, gece saatlerinde Beyşehir'e bağlı Adaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Huğlu Mahallesi'nde tüfek atölyesi bulunan Necati Sandal ile bir grup arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sandal'ın önce darbedildiği, ardından olay yerinden uzaklaşmak istediği sırada arkasından av tüfeğiyle vurulduğu öne sürüldü.

SIRTINDAN POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Sandal, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat sürerken, Jandarma tarafından cinayetle bağlantılı 7 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Sandal'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek ikamet ettiği Huğlu Mahallesi'ne getirildi.

ALACAKLILAR ARASINDA ARACI OLMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Necati Sandal için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Sandal, mahalle mezarlığında dualarla defnedildi. Yeniden Refah Partisi (YRP) Huğlu Mahalle Başkanı olduğu öğrenilen Necati Sandal'ın cenaze törenine Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, partililer, mahalle sakinleri ve Sandal'ın yakınları katıldı.

YRP Konya İl Başkanı Hasan Yel, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Hasan Yel, Necati Sandal'ın olayla doğrudan ilgisinin bulunmadığını savunarak, bir alacak verecek meselesinde taraflar arasında aracı olmak istediğini ve bu sırada silahlı saldırının hedefi olduğunu söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

