Konya Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 15-16 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9-11 derece arasında değişecek. Bu saatlerde yağmur yağması bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 14-16 dereceyi bulacak. Bu saatlerde hafif yağışlar görülecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 9-12 derece arasında olacak. Hava açık bir şekilde devam edecek.

Rüzgar sabah saatlerinde 13 km/saat hızında esecek. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 16 km/saat olacak. Akşam saatlerinde 15 km/saat, gece saatlerinde ise 8 km/saat hızına düşecek. Rüzgar sabah ve öğle saatlerinde güneybatıdan esecek. Akşam saatlerinde batıdan, gece saatlerinde ise güneybatıdan esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %75, öğle saatlerinde %50 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %57 civarında kalacak. Gece saatlerinde ise %68 seviyesine yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık 21-22 derece civarında olacak. Orta şiddetli yağışların görülmesi bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 18-19 derece olarak tahmin ediliyor. Hafif yağmur bekleniyor. 28 Nisan Salı günü hava sıcaklığı 18-19 derece arasında olacak. Yağışlı hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgar hızına göre uygun kıyafetler seçilmelidir. Nem oranı yüksek olduğunda hafif, nefes alabilen kıyafet giymeniz önerilir.