HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bu sabah saatlerinde Konya'da hava durumu bulutlu ve yağışlı şekilde başlayacak. Sıcaklık 9-11 derece arasında değişecek. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 14-16 dereceye yükselecek. Rüzgar güneybatıdan eserek 13–16 km/saat hızında olacak. Nem oranı sabah %75, öğle ise %50 seviyesine düşecek. Gece sıcaklık ise 9-12 derece arasında kalacak. Önümüzdeki günlerde farklı hava koşulları bekleniyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 15-16 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9-11 derece arasında değişecek. Bu saatlerde yağmur yağması bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 14-16 dereceyi bulacak. Bu saatlerde hafif yağışlar görülecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 9-12 derece arasında olacak. Hava açık bir şekilde devam edecek.

Rüzgar sabah saatlerinde 13 km/saat hızında esecek. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 16 km/saat olacak. Akşam saatlerinde 15 km/saat, gece saatlerinde ise 8 km/saat hızına düşecek. Rüzgar sabah ve öğle saatlerinde güneybatıdan esecek. Akşam saatlerinde batıdan, gece saatlerinde ise güneybatıdan esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %75, öğle saatlerinde %50 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %57 civarında kalacak. Gece saatlerinde ise %68 seviyesine yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık 21-22 derece civarında olacak. Orta şiddetli yağışların görülmesi bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 18-19 derece olarak tahmin ediliyor. Hafif yağmur bekleniyor. 28 Nisan Salı günü hava sıcaklığı 18-19 derece arasında olacak. Yağışlı hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgar hızına göre uygun kıyafetler seçilmelidir. Nem oranı yüksek olduğunda hafif, nefes alabilen kıyafet giymeniz önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'deki Anzak Koyu'nda Şafak AyiniÇanakkale'deki Anzak Koyu'nda Şafak Ayini
Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklikAtama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.