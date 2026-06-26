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Konya Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Konya hava durumu nasıl?

26 Haziran 2026 Cuma günü Konya'da hava genel olarak güneşli. Gündüz sıcaklıklar 27 ile 29 derece arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları 15 ile 18 derece seviyesinde olacak. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Nem oranı %26 ile %41 arasında değişirken, yağış ihtimali ise %10 civarında. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Güneş kremi kullanmayı ve hafif giysiler tercih etmeyi unutmayın.

Konya Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Konya'da hava genel olarak güneşli. Gündüz sıcaklıklar 27 ile 29 derece arasında değişiyor. Hava sıcaklığı hissedilen sıcaklıkla uyumlu. Gece sıcaklıkları ise 15 ile 18 derece arasında seyredecek. Hava akşam saatlerinde serinleyecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Rüzgar hızı saatte 11 ile 17 kilometre arasında. Bu da orta şiddette bir rüzgar demek. Nem oranı gün boyunca %26 ile %41 arasında değişiyor. Yağış ihtimali %10 civarında. Bu nedenle yağışsız bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 27 ve 28 Haziran tarihlerinde de hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 27 ile 28 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 12 ile 14 derece arasında kalacak. Gece saatlerinde hava yine serinleyecek. Rüzgar saatte 12 ile 17 kilometre arasında esecek. Nem oranı yine %26 ile %41 arasında değişecek. Yağış ihtimali %10 civarında olacak. Yani yağışsız günler bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Piknik yapabilir veya açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Havuz keyfi de yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmalısınız. Hafif giysiler tercih etmekte fayda var. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Bu nedenle yanınıza ince bir ceket almalısınız. Rüzgarların orta şiddette olacağını göz önünde bulundurun. Açık hava etkinliklerinizde rüzgar etkisini dikkate almalısınız. Nem oranının düşük olması hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu da açık hava aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor.

Sonuç olarak, 26 Haziran Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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