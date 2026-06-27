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Konya Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Haziran 2026'da Konya'da sıcak ve güneşli hava etkili olacak. Gündüz sıcaklık 27-28 dereceyi bulurken, akşam 24-25 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık ise 19-21 derece arasında seyredecek. Rüzgarın kuzeyden esmesiyle birlikte nem oranı %29 ile %47 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar gözlemlenecek. Dış mekanlarda vakit geçirecekler, güneşten korunmayı unutmamalı.

Konya Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 27 Haziran 2026 Cumartesi, Konya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27-28 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 24-25 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 19-21 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %29 ile %47 arasında değişecek. Bu hava durumu, Konya'nın karasal ikliminin tipik bir örneği. Haziran ayı ortalamalarına yakın bir seyre sahip.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde ilerleyecek. 28 Haziran Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 27-28 derece civarında seyredecek. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 29-30 dereceye yükselecek. Bu gün hava sıcak ve güneşli olacak. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 32-33 dereceye ulaşacak. Hava daha da sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları da düşük seviyelerde kalacak.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olur. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda olmaktan kaçınmak önerilir. Alınan bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Ayrıca yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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