Konya Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Konya'da hava sıcaklığı 28 derece olacaktır. Hava güneşli olacaktır. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarındadır. Gündüz ise bu sıcaklık 28 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 27 derece civarında hissedilecektir. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 20 dereceye düşecektir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecektir. Rüzgar hızı 9 kilometre olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı gündüz %32 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Salı günü sıcaklık 31 derece civarında olacaktır. Çarşamba günü sıcaklığın 28 derece civarında olması beklenmektedir. Perşembe günü sıcaklığın 27 derece olacağı tahmin edilmektedir.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bol su içilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilmelidir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.