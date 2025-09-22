Konya Kulu'da korkutan deprem: AFAD harekete geçti

Kulu Sallandı: 4.0 Büyüklüğündeki Deprem Panik Yarattı

Konya'nın Kulu ilçesi, 22 Eylül 2025 tarihinde sabah saat 09:03'te meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Kırkkuyu-Kulu olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 9.24 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Kulu ve çevresinde yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Birçok kişi, depremi hisseder hissetmez evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, AFAD ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulunuyor. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği belirtildi. Ancak, ekiplerin tedbir amaçlı olarak bölgedeki hasar tespit çalışmalarına başladığı ifade edildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremi kaydetti. Rasathane verilerine göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak belirlendi. İki kurum arasındaki küçük farklılıklar, deprem ölçüm yöntemlerindeki farklılıklardan kaynaklanabiliyor. Depremin ardından artçı sarsıntıların yaşanma ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önemle vurgulanıyor. Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması ve panik yapmadan sakin kalınması tavsiye ediliyor. Konya Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Valilik, AFAD ve diğer ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Konya Kulu'da meydana gelen deprem, bölgede yaşayanlar için bir uyarı niteliğinde. Yetkililer, deprem riskine karşı hazırlıklı olunması ve binaların depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. AFAD'ın bölgedeki çalışmaları devam ederken, vatandaşların da bilinçli ve tedbirli davranması büyük önem taşıyor.