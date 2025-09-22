HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Kulu'da korkutan deprem: AFAD harekete geçti

Konya'nın Kulu ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri, depremin ardından bölgede incelemelere başladı.

Konya Kulu'da korkutan deprem: AFAD harekete geçti
Cansu Akalp

Kulu Sallandı: 4.0 Büyüklüğündeki Deprem Panik Yarattı

Konya'nın Kulu ilçesi, 22 Eylül 2025 tarihinde sabah saat 09:03'te meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Kırkkuyu-Kulu olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 9.24 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Kulu ve çevresinde yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Birçok kişi, depremi hisseder hissetmez evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, AFAD ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulunuyor. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği belirtildi. Ancak, ekiplerin tedbir amaçlı olarak bölgedeki hasar tespit çalışmalarına başladığı ifade edildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremi kaydetti. Rasathane verilerine göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak belirlendi. İki kurum arasındaki küçük farklılıklar, deprem ölçüm yöntemlerindeki farklılıklardan kaynaklanabiliyor. Depremin ardından artçı sarsıntıların yaşanma ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önemle vurgulanıyor. Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması ve panik yapmadan sakin kalınması tavsiye ediliyor. Konya Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Valilik, AFAD ve diğer ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Konya Kulu'da meydana gelen deprem, bölgede yaşayanlar için bir uyarı niteliğinde. Yetkililer, deprem riskine karşı hazırlıklı olunması ve binaların depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. AFAD'ın bölgedeki çalışmaları devam ederken, vatandaşların da bilinçli ve tedbirli davranması büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şener Üşümezsoy canlı yayında çileden çıktı! "Geldiğime pişman ettiniz"Şener Üşümezsoy canlı yayında çileden çıktı! "Geldiğime pişman ettiniz"
Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 'Milli Hızlı Tren' güneş enerjisiyle üretiliyorBakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 'Milli Hızlı Tren' güneş enerjisiyle üretiliyor

Anahtar Kelimeler:
deprem Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.