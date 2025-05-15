Konya sallandı uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Konya'da saat 15.46'da meydana gelen korkutan depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü. Konya Kulu merkez üslü deprem, Kirkkuyu mevkiine 5.39 kilometre, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine ise 6,39 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlçe merkezinde sarsıntıyı hissedenler, panikle dışarı çıktı.

Uzman isimler Konya depremi ardından tek tek uyardı.

"BİRAZ DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLUŞTURABİLECEK FAY ZONLARI VAR"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Konya'daki depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, "Bu depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu. 5.2 şiddetli bir deprem ama yıkıcı etkide değil. Biraz daha büyüklerinin oluşturabilecek fay zonları burada mevcut. Konya tamamen deprem arınmış bir bölge değil." dedi.

"KIRILIRSA 7'DEN BÜYÜK BİR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Prof. Dr. Süleyman Pampal'da benzer bir uyarıda bulundu. Pampal, "Bu şaşırtmasın. Konya'da 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var. Konya için de Ankara için de Eskişehir için de tehlike var. Batı'ya doğru Tuz Gölü fayı var 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olan Tuz Gölü fayı var. Bu fay hattı bin yıldan uzun süredir kırılmamış. Kırılırsa 7'den büyük bir deprem üretebilir"

"YENİ FAYLAR OLUŞABİLİR"

Deprem uzmanı Zafer Akçığ HaberTürk'e konuştu. Akçığ, "Artık Türkiye'nin bildiğimiz fay haritasını tekrar güncellememiz gerekiyor. Türkiye'nin %80-85'i değil Türkiye'nin %100'ü deprem riski altında. Deprem mevcut faylarda oluştuğu gibi oluştuğu faylarda yeni faylar da oluşturabilir. Örneğin yine Konya'da Tuz Gölü fayı, Ankara'nın kuzeyinde Kırıkkale fayı da deprem üretmeye başladı. Bu bölgede bir üst devinim ve hareketlilik söz konusu. Ancak 5.2'lik deprem, yani orta büyüklüğün bile altında olan bir deprem. Eğer doğru yerde, doğru zeminde ve doğru şekilde yapılmış bir bina ise bu konuların hiçbirini konuşacak değiliz. Ancak ne yazık ki ülkemizdeki yapı stoku eski olduğu için eski yıllarda bu tür zeminlerin özelliklerine fazla dikkat edilmediği için hep bir korku ve telaş hasıl.

(Yeni fayların oluşması hakkında) Bunu söylemek için falcı olmak lazım. Ancak sistemler gereği, aletler ve dinlemeler bölgelerin altının nereleri hareketli onları söyleyebilir. Ama bu bilgileri almadan, burada şurada deprem olacak demek kehanettir."

"TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ OLMAYAN HİÇBİR YER YOK"

SORU: 5.2 depremi hangi fay üzerinde veya yakın?

CEVAP: "Benim gördüğüm kadarıyla Tuz Gölü Fayı'na yakın diye düşünüyorum. Bu fay deprem üretmeye başladı. Geçenlerde de bir deprem üretti. Bölgede bir hareketlilik söz konusu. Artık Türkiye'de deprem riski olmayan hiçbir yer yok."

"DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Jeoleji Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ercan paylaşımında, "Konya’nın Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile dolayda olan depremin kaynağıdır.

Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır. Kırık Ankara’ya doğru uzandığı, odağı sığ olduğundan Ankara sarsılmıştır. Daha büyük deprem beklemiyorum." dedi.