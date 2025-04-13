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Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Görenler balık ya da dalgıç sandı... Herkes şok içinde izledi: "Ağzından köpükler geliyordu"

Korkunç olayın adresi Antalya, Konyaaltı Sahili... Bir süre plajda uyuyan adam kalktıktan sonra kıyafetleri ile denize girdi. Şahsın boğulduğunu gören vatandaşlar denize girerek adamı çıkardı. Kimliği belirlenemeyen şahıs hayatını kaybederken, plajda güneşlenenler şaşkınlık içinde olay izledi. Olaya şahit olan bir kişi ise "Ben kıyıda güneşleniyordum. Denizde siyah bir şey belirdi. İki kişi 'Hareketsiz bir şey geçiyor' deyince balık ya da dalgıç sandık. Ağzından köpükler geliyordu" dedi.

Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Görenler balık ya da dalgıç sandı... Herkes şok içinde izledi: "Ağzından köpükler geliyordu"

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Sahilin kıyı bandında bir süre uyuyan, uyandıktan sonra kendi kendine konuşan kimliği belirsiz erkek, kıyafetleriyle denize girdi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Denizde de kendi kendine konuşan kişinin yüzüstü hareketsiz şekilde olduğunu gören 2 kişi, suya girerek onu kıyıya çıkardı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, 55-60 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

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CANSIZ BEDENİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, otopsi ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"AĞZINDAN KÖPÜKLER GELİYORDU"

Olayı gören sahildeki Sinan Bostancı, "Ben kıyıda güneşleniyordum. Denizde siyah bir şey belirdi. İki kişi 'Hareketsiz bir şey geçiyor' deyince balık ya da dalgıç sandık. Denizdekinin insan olduğunu gören iki kişi kıyıya çıkardı. Ağzından köpükler geliyordu. Zaten öldüğü anlaşılmıştı. Sağlık ekibi müdahale etti ancak kişi hayatını kaybetmişti" dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya deniz konyaaltı sahili
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