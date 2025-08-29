Konya’da 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Emirhan Bayram’a, M.D. idaresindeki 42 BBM 981 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Emirhan Bayram’ı fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayram, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır