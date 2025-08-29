HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya’da 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya’da 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada 1

Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Emirhan Bayram’a, M.D. idaresindeki 42 BBM 981 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Emirhan Bayram’ı fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayram, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya’da 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada 2

Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Konya’da 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada 3

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi!Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi!
Sigara fabrikası gibi eve operasyonSigara fabrikası gibi eve operasyon

Anahtar Kelimeler:
kaza sabah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray'ı sildi!

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray'ı sildi!

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

"Ekrem İmamoğlu'nun kasası" iddiasına bizzat yanıt verdi

"Ekrem İmamoğlu'nun kasası" iddiasına bizzat yanıt verdi

Halit Yukay'ın ölümünde yeni detay! Sır dolu 16 dakika...

Halit Yukay'ın ölümünde yeni detay! Sır dolu 16 dakika...

Telefon şarj ederken dikkat! Bunları sakın yapmayın

Telefon şarj ederken dikkat! Bunları sakın yapmayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.