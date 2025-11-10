Konya’da ekim ayında polis bölgesindeki bin 720 kazada 9 kişi öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Ekim Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Konya’da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde ekim ayında toplam bin 720 kaza meydana gelirken, bunlardan 864’ü ölümlü-yaralamalı, 856’sı maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, bin 236 kişi ise yaralandı.

Konya’da 2025 yılının ilk 10 ayında ise, polis sorumluluk bölgesinde 7 bin 976 ölümlü-yaralamalı, 8 bin 394 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 92 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 866 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır