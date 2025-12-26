Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti: Cezaevi önlerinde yoğunluk

Yeni infaz düzenlemesi kapsamında Türkiye genelinde birçok ceza infaz kurumunda hareketlilik yaşanırken, Adnan Oktar’ın da tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliyeler başladı.

ŞARTLARI TAŞIYAN CEZAEVİNE VEDA EDİYOR

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklikler içeren düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşmasının ardından, Türkiye genelinde cezaevlerinde dün hareketlilik başladı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte infaz sürelerinin yeniden hesaplanması sonucu şartları taşıyan hükümlüler için tahliyeler kontrollü ve aşamalı şekilde uygulanıyor.

"YASADA EMEĞİ GEÇENLERİN HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Ankara’daki Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde tahliyeler devam ederken, mahkum yakınları da cezaevi önünde sevdiklerine kavuşmayı bekliyor.

Tahliye kararından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Furkan Ünlü, "Yasada emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun, içerideki arkadaşlarımın da tez zamanda tahliyeleri nasip olsun" dedi.

Yusuf Durmuş ise cezaevinden çıkacak olan dayısını beklediğini belirterek, "Yasada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kalanlara Allah sabır versin. Bu karar sürpriz oldu bizim için, Allah bir daha düşürmesin" diye konuştu.

ADNAN OKTAR’IN DA KALDIĞI CEZAEVİNDE HAREKETLİLİK

Adnan Oktar’ın tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliyeler gerçekleştiriliyor.

Yeni yıldan önce tahliyelerin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, infaz düzenlemesinin aileler açısından önemli bir beklentiyi karşıladığını belirtti. Yakınının tahliyesini bekleyen bir vatandaş, "Bizim en büyük isteğimiz bu yasanın yeni yıldan önce çıkmasıydı. Bugün yaklaşık 105 kişinin tahliye edileceği söylendi. Yoğunluk var ama beklemeye razıyız. Aileler için büyük bir sevinç" dedi.