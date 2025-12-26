HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti: Cezaevi önlerinde yoğunluk

Türkiye çapında cezaevlerinde hareketlilik yaşanıyor. Binlerce mahkum yeni infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edilmeye devam ediyor. Cezaevleri önünde vatandaşlar yakınları beklerken yoğunluk oluştu. 'Adnan Oktar' detayı da dikkat çekti.

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti: Cezaevi önlerinde yoğunluk

Yeni infaz düzenlemesi kapsamında Türkiye genelinde birçok ceza infaz kurumunda hareketlilik yaşanırken, Adnan Oktar’ın da tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliyeler başladı.

ŞARTLARI TAŞIYAN CEZAEVİNE VEDA EDİYOR

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklikler içeren düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşmasının ardından, Türkiye genelinde cezaevlerinde dün hareketlilik başladı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte infaz sürelerinin yeniden hesaplanması sonucu şartları taşıyan hükümlüler için tahliyeler kontrollü ve aşamalı şekilde uygulanıyor.

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti: Cezaevi önlerinde yoğunluk 1

"YASADA EMEĞİ GEÇENLERİN HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Ankara’daki Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde tahliyeler devam ederken, mahkum yakınları da cezaevi önünde sevdiklerine kavuşmayı bekliyor.

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti: Cezaevi önlerinde yoğunluk 2

Tahliye kararından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Furkan Ünlü, "Yasada emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun, içerideki arkadaşlarımın da tez zamanda tahliyeleri nasip olsun" dedi.

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti: Cezaevi önlerinde yoğunluk 3

Yusuf Durmuş ise cezaevinden çıkacak olan dayısını beklediğini belirterek, "Yasada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kalanlara Allah sabır versin. Bu karar sürpriz oldu bizim için, Allah bir daha düşürmesin" diye konuştu.

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti: Cezaevi önlerinde yoğunluk 4

ADNAN OKTAR’IN DA KALDIĞI CEZAEVİNDE HAREKETLİLİK

Adnan Oktar’ın tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliyeler gerçekleştiriliyor.

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti: Cezaevi önlerinde yoğunluk 5

Yeni yıldan önce tahliyelerin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, infaz düzenlemesinin aileler açısından önemli bir beklentiyi karşıladığını belirtti. Yakınının tahliyesini bekleyen bir vatandaş, "Bizim en büyük isteğimiz bu yasanın yeni yıldan önce çıkmasıydı. Bugün yaklaşık 105 kişinin tahliye edileceği söylendi. Yoğunluk var ama beklemeye razıyız. Aileler için büyük bir sevinç" dedi.

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti: Cezaevi önlerinde yoğunluk 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
Tahliyeler başladı: Beyaz güvercin uçurdular Tahliyeler başladı: Beyaz güvercin uçurdular
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lübnan hükümeti, 2019'dan beri dondurulan mevduatların iadesini öngören yasa tasarısını onayladıLübnan hükümeti, 2019'dan beri dondurulan mevduatların iadesini öngören yasa tasarısını onayladı
Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları incelediBakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Adnan Oktar tahliye yargı paketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.