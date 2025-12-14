Konya’da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Hasbinal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, araç içerisinde bulunan Serkan Dalbudak (27), aralarındaki husumet nedeniyle D.G. isimli şahısla tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dalbudak, D.G. tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Serkan Dalbudak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın ardından kaçan şüpheli D.G. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır