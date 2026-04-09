Kop Dağı’nda buzlanma: Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı güzergahında buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Kamyon, tır ve diğer büyük araçların geçişi Kop köyü girişinde durduruldu.

Dün etkili olan kar yağışının ardından yollarda buzlanma oluştu. Bu nedenle büyük araç trafiği geçici olarak kapatılırken, bölgede soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ve yol şartlarının olumsuz olduğu öğrenildi.

Güzergahı kullanan tır şoförü Yıldıray Ata, yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemediğini belirterek, "Kop Dağı an itibariyle büyük araç trafiğine kapalı. Buzlanmadan dolayı tırlar çıkamıyor. Kop köyü girişinde trafik kapatıldı. Hava güneşli ama çok soğuk, buzlanma var" dedi.

Öte yandan, Kop Tüneli’nin henüz tamamlanmamış olması, özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Tünelin hizmete alınmasıyla birlikte Kop Dağı güzergahında benzer olumsuzlukların büyük ölçüde azalması bekleniyor.