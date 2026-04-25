Köpeği sarkıtıp videoya çekti: "Babası kurtarsın Kuki'yi"

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kaydedildiği öne sürülen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen bir kadın, evinin penceresinden köpeğini sarkıtarak videoya çekti.

"BABASI GEL HADİ KURTAR KUKİ'Yİ"

Görüntülerde kadının köpeği zaman zaman pencereye vurduğu ve “Şenol babası alsın kurtarsın köpeği. Seviyor muydun Kuki’yi? Hadi gelip kurtarsana” şeklinde sözler sarf ettiği duyuluyor.

'Esenyurt son dakika' adlı hesabın paylaştığı görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı kadına yönelik işlem yapılması çağrısında bulundu.

Olayla ilgili yetkililerin inceleme başlatıp başlatmadığı ise henüz netlik kazanmadı.