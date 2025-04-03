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Köpekler hangi renkleri görür, hangi renkleri göremez? Köpekler yeşil rengi görebilir mi?

Dünyada gerek taşıdığı özellikleri gerekse karakterleri ile birbirinden farklı olan pek çok hayvan türü mevcuttur. Bu hayvan türlerinden biri kendi içerisinde de farklı ırklara ve cinslere ayrılan köpeklerdir. Köpekler yaradılış gereği insanların dostu olarak bilinen canlılardan biridir. Köpekler insanların aksine kimi renkleri kolayca algılarken bazı renkleri hiç görememektedir. Peki, köpekler hangi renkleri görür, hangi renkleri göremez, köpekler yeşil rengi görebilir mi?

Köpekler hangi renkleri görür, hangi renkleri göremez? Köpekler yeşil rengi görebilir mi?
Duygun Sarpasan

İçindekiler

  • Köpekler hangi renkleri görür?
  • Köpekler hangi renkleri göremez?
  • Köpekler yeşil rengi görebilir mi?

Köpekler genel olarak sadık kalma özellikleri ile öne çıkan hayvanlardan biridir. Köpekler ile alakalı en sık dile getirilen düşüncelerden biri onların etrafı siyah beyaz gördüğü düşüncesidir. Ancak bu düşünceyi net bir şekilde doğrulayan herhangi bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Köpeklerin gözleri çok farklı olduğundan kimi renkleri kolayca seçerken yeşil gibi bazı renkleri seçemeyebilmektedir. Tam da bu noktada karşımıza “köpekler yeşil rengi neden göremez?” sorusu çıkabilmektedir.

Köpekler hangi renkleri görür?

Sevimli dostlarımızdan biri olan köpekler bizleri ve çevreyi çok farklı bir şekilde görmektedir. Onların göz yapısı ve anatomisi oldukça farklıdır. Kimi köpeklerin göz rengi siyah, kahverengi ya da mavi renkli olurken kimi köpeklerin ise tıpkı Van kedisi gibi iki göz rengi birbirinden farklı olabilmektedir.

Her ne kadar ilk bakışta köpeklerin göz yapısı bizlere benzer gibi görünse de detaylı incelendiğinde birçok noktada bizlerden ayrılmaktadır. Köpeklerin göz anatomisi genel olarak toplamda 3 farklı katmandan meydana gelmektedir. Konjonktiva, kornea ve beyaz tabaka olarak isimlendirilen alanlar dış katman olarak tabir edilirken; retina, lens ve vitreus cismi bölümleri iç katman olarak tabir edilmektedir. Bu katmanların yanı sıra tapetum lucidum, iris, koroid ve göz bebeğinin olduğu kısım ise orta katman olarak adlandırılmaktadır. Köpeklerde bu katmanlarla birlikte gözyaşı bezleri, göz kapakları, üçüncü göz kapağı gibi yapılarda mevcuttur.

İnsan gözü ile köpek gözü arasındaki en belirgin farklılık renklerin algılanmasıdır. İnsanlarda genel olarak renkli görmelerini sağlayan ve kon hücresi olarak isimlendirilen toplamda 3 farklı hücre varken köpeklerde bu sayı 2 olmaktadır. Bu bağlamda köpeklerin net olarak gördüğü ve algıladığı renkler şunlardır:

  • Sarı renk
  • Mavi renk

Köpekler hangi renkleri göremez?

Köpeklerin gözlerinde farklı dalga boylarındaki ışıklara değişik tepki vermelerini sağlayan iki farklı kon hücresi bulunmaktadır. Bu iki kon hücresi onların yalnızca sarı ve mavi renkleri ayırt etmesini sağlamaktadır.

Köpeklerin gözlerinde var olan hücreler insan gözünden epey farklı bir özellik taşımaktadır. İnsanların bazıları gece karanlığında net bir görüşe sahip olmazken köpekler karanlıkta çok net görebilmektedir. Köpeklerin retina bölümünde yer alan bu hücrelerin temel görevi az ışıklı bir ortamda dahi keskin bir görüş yeteneğini ortaya çıkarmaktır. Köpeklerin dünyayı siyah beyaz gördüğü algısı ise doğru bir bilgi değildir. Köpeklerle ilgili bu algıya düşülmesinin ana sebebi onların bazı renkleri görememesinden kaynaklıdır.

Köpeklerde insanlarda olduğu gibi 3 kon hücresi bulunmadığından yeşil ve kırmızı renkleri görememektedir. Kırmızı ya da yeşil renkli olan her nesne onların gözünden kahve tonlarında algılanır. Kırmızı ve yeşil rengi ayırt edemeyen kişiler renk körü olarak isimlendirilir. Bu nedenden dolayı köpekler için de bu terim çok sık kullanılmaktadır. Bu durum tamamen yaradılış ile alakalı olduğundan doğrudan köpekler için renk körü algısını yaratmak doğru bir bilgi olmamaktadır.

Köpekler yeşil rengi görebilir mi?

Köpekler doğası gereği bazı renkleri çok kolay bir biçimde ayırt etme yeteneğine sahipken kimi renkleri ise hiçbir şekilde ayırt edemez. Mavi ve sarı tonlarında bulunan birçok nesneyi çok net bir şekilde görme özelliğine sahiptirler. Yalnızca bu renkleri görmelerinin nedeni ise göz anatomisinde var olan 2 kon hücresi ile ilgilidir. İnsanlarda ise bu hücreden daha fazla olduğundan onlar tüm renkleri daha hızlı bir şekilde ayırt etme niteliği taşımaktadır. Köpeklerin hiçbir şekilde algılayamadığı renkler ise genel olarak kırmızı ve yeşil tona sahip nesnelerdir.

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köpek
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