Köprübaşı Belediyespor’da Atilla Çelik dönemi

Ferdi Zeyrek Sezonu Manisa Süper Amatör Lig C Grubu’nda mücadele edecek olan Köprübaşı Belediyespor, Salihli Belediyespor, Seyrantepespor ve Salihli 45 FK gibi takımların bulunduğu grupta yer alacak. Yeni sezonda başarı hedefleyen Köprübaşı ekibi, teknik direktörlük görevine Atilla Çelik’i getirdi. Çelik, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı’nın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Salihlispor altyapısında başlayan Atilla Çelik, aynı kulüpte profesyonel olup 2 sezon forma giydi. Kariyerinde Bursaspor, Karşıyaka, Sivas, Göztepe, Şanlıurfa, Kartal, Cizre ve Ofspor takımlarında da oynayan Çelik, antrenörlük kariyerinde ise Poyrazdamları, Salihli Belediyespor ve Kapancıspor’da görev yaptı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır