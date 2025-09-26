HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köprübaşı Belediyespor’da Atilla Çelik dönemi

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Köprübaşı Belediyespor’un yeni teknik direktörü Salihli’nin tecrübeli antrenörü Atilla Çelik oldu.

Köprübaşı Belediyespor’da Atilla Çelik dönemi

Ferdi Zeyrek Sezonu Manisa Süper Amatör Lig C Grubu’nda mücadele edecek olan Köprübaşı Belediyespor, Salihli Belediyespor, Seyrantepespor ve Salihli 45 FK gibi takımların bulunduğu grupta yer alacak. Yeni sezonda başarı hedefleyen Köprübaşı ekibi, teknik direktörlük görevine Atilla Çelik’i getirdi. Çelik, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı’nın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Salihlispor altyapısında başlayan Atilla Çelik, aynı kulüpte profesyonel olup 2 sezon forma giydi. Kariyerinde Bursaspor, Karşıyaka, Sivas, Göztepe, Şanlıurfa, Kartal, Cizre ve Ofspor takımlarında da oynayan Çelik, antrenörlük kariyerinde ise Poyrazdamları, Salihli Belediyespor ve Kapancıspor’da görev yaptı.

Köprübaşı Belediyespor’da Atilla Çelik dönemi 1

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklamaKayseri’de uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
Leman dergisi soruşturmasında 3 tahliye!Leman dergisi soruşturmasında 3 tahliye!

Anahtar Kelimeler:
Manisa Köprübaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.