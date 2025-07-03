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Korku filmi gibi... İzmir'deki orman yangınında bir araç alevlerin arasından böyle geçti

İzmir orman yangınlarıyla boğuşuyor... İzmir Torbalı'da devam eden orman yangını yerleşim bölgesi ve otoyollara kadar ulaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir aracın otoyolu saran alevlerin içerisinden geçtiği görüldü.

Korku filmi gibi... İzmir'deki orman yangınında bir araç alevlerin arasından böyle geçti
Mustafa Fidan

Orman yangınlarıyla felaketi yaşayan İzmir'de, alevlerle mücadele devam ediyor. İki kişinin hayatını kaybettiği yangınlarla ilgili her geçen dakika sosyal medyaya yeni görüntüler düşüyor.

Korku filmi gibi... İzmir deki orman yangınında bir araç alevlerin arasından böyle geçti 1

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİ VE OTOYOLLARA ULAŞTI

İzmir'in Torbalı ilçesinde de alevler hem yerleşim yerlerine hem otoyollara kadar ulaştı. Seferber olan ekiplerin yangınla mücadelesi karadan ve havadan devam ediyor.

KORKU FİLMİ GİBİ! ALEVLERİN ARASINDAN BÖYLE GEÇTİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir aracın otoyolu saran alevlerlerin arasından geçtiği görüldü. Korku dolu anlarda neyseki korkulan olmazken araç alevlerin arasından geçerek yoluna devam etti.

İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINLARI

İzmir'de alevlerle mücadele devam ediyor. Ödemiş'teki yangında can kaybı 2'ye çıktı. Yangın nedeniyle İzmir Aydın otoyolu trafiğe kapatılırken Buca'daki yangında alevlerin Kısıkköy mobilya şehrine doğru ilerlediği kaydedildi.

Korku filmi gibi... İzmir deki orman yangınında bir araç alevlerin arasından böyle geçti 2

03 Temmuz 2025
03 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Ödemiş Torbalı orman yangını
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