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Korkunç anlar! İsrail canlı yayında gazeteciyi böyle vurdu

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Doğukan Akbayır

İsrail'in Lübnan'ın güney topraklarındaki işgali devam ederken ABD ile İran arasındaki anlaşma sonrası da İsrail'in sınır tanımaz saldırıları devam ediyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü viral oldu. Güney Lübnan'da Press TV muhabiri yayın yaptığı sırada İsrail saldırısının hedefi oldu.

Orta Doğu'daki her aktivitesi dünyanın tepkilerine neden olan İsrail'in son hedefi Lübnan'ın güney toprakları. İsrail işgali altında olan topraklarda bu sefer de bir gazeteci saldırının hedefi oldu.

Korkunç anlar! İsrail canlı yayında gazeteciyi böyle vurdu 1

YAYINDAYKEN İSRAİL SALDIRISIYLA YARALANDI

Hadi Hoteit isimli Press TV muhabiri güney Lübnan'da İsrail saldırıları sonrası yaşanan yıkımı görüntülerken İsrail'in hedefi oldu.

Korkunç anlar! İsrail canlı yayında gazeteciyi böyle vurdu 2

O anlarda yayında olan Hoteit, üzerinde 'basın' yazan yelek ve şapka takmasına rağmen İsrail saldırısında yaralandı.

Korkunç anlar! İsrail canlı yayında gazeteciyi böyle vurdu 3

Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansırken, Hoteit'in hastanede tedavisinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan
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