Korkunç anlar! İsrail canlı yayında gazeteciyi böyle vurdu

Orta Doğu'daki her aktivitesi dünyanın tepkilerine neden olan İsrail'in son hedefi Lübnan'ın güney toprakları. İsrail işgali altında olan topraklarda bu sefer de bir gazeteci saldırının hedefi oldu.

YAYINDAYKEN İSRAİL SALDIRISIYLA YARALANDI

Hadi Hoteit isimli Press TV muhabiri güney Lübnan'da İsrail saldırıları sonrası yaşanan yıkımı görüntülerken İsrail'in hedefi oldu.

O anlarda yayında olan Hoteit, üzerinde 'basın' yazan yelek ve şapka takmasına rağmen İsrail saldırısında yaralandı.

Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansırken, Hoteit'in hastanede tedavisinin gerçekleştirildiği ifade edildi.