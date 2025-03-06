HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
06.03.2025 07:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'te gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Türkeli ilçesinde yaşanan olayda 3 ev ve 1 samanlık yıkıldı. 4 kişi göçük altında kaldı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Kahreden olayla ilgili Sinop Valisi açıklama yaparken bölgeye de çok sayıda ekip sevk edildi.

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev ile 1 samanlık yıkıldı. Enkaz altında kalan 4 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AW406090_02

ÇOK SAYIDA EKİP KURTARMAYA GİTTİ

Heyelan, saat 23.40 sıralarında Türkeli ilçesi Düzköy'de meydana geldi. Heyelanla birlikte 3 ev ile 1 samanlık yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE, Özel İdare, belediye ve Orman Teşkilatı ekipleri sevk edildi.

AW406090_03

ENKAZ ALTINDA İKİ KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, ilk kontrollerde yaralı olduğu belirlenen 2 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk ederken, yıkılan bir evin enkazının altında 2 kişinin olduğunu tespit etti. Bölgede heyelan riskinin devam ettiği belirtilirken, Samsun ve Kastamonu'ndan 20 kişilik takviye ekip gönderildi.

AW406090_05

YARALILARIN DURUMU İYİ

kiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu enkaz altındaki çift, yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının bilincinin açık olduğu belirtilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

AW406090_06

BİR KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ENKAZDAN ÇIKTI

Sinop Valisi Mustafa Özarslan heyelanın meydana geldiği köye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Bölgedeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, "Saat 23.41 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Türkeli ilçesi Düzköy'de bir heyelan olduğu ve heyelan sonucunda enkaz altında vatandaşların olduğu ihbarı geldi. İhbar sonrası bütün ekiplerimiz olay yerine hareket ettiler.

AW406090_08

Aynı zamanda Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da emirleriyle, Samsun ve Kastamonu illerimizden 20 kişilik AFAD ve kurtarma ekiplerimiz de yola çıktılar. Enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan bir kızımızda tedbir amaçlı hastanede, herhangi bir sağlık problemi yok. Gelişmelerden kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yanlışlıkla kendi şehirlerini bombaladılar Yanlışlıkla kendi şehirlerini bombaladılar
Gaziantep’te feci kaza! Yaralılar varGaziantep’te feci kaza! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Sinop Göçük enkaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı

Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Macron, Avrupa'nın tüm ordu komutanlarını Paris'te topluyor: "Rusya bir tehdit haline geldi"

Macron, Avrupa'nın tüm ordu komutanlarını Paris'te topluyor: "Rusya bir tehdit haline geldi"

Günlerdir aranıyordu! Peyzaj mimarı Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu

Günlerdir aranıyordu! Peyzaj mimarı Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu

Ali Koç onay verdi! O transferi bitiriyor...

Ali Koç onay verdi! O transferi bitiriyor...

Şaban Sevinç ve Mete Yarar canlı yayında tartıştı! Tansiyon yükseldi: 'Nereye vuruyorsun kardeşim?'

Şaban Sevinç ve Mete Yarar canlı yayında tartıştı! Tansiyon yükseldi: 'Nereye vuruyorsun kardeşim?'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.