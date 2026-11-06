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Korkunç kaza! Maden işçileri 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan 3 maden işçisinin bulunduğu otomobil korkunç bir kazaya karıştı. 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Korkunç kaza! Maden işçileri 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Zonguldak-Ereğli D-100 karayolunun Ömerli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 TTK işçisi Kozlu'daki iş yerlerine gitmek üzere yola çıktı. 24 yaşındaki Taha K. idaresindeki otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken virajda kontrolden çıktı. Yoldan savrulan otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Korkunç kaza! Maden işçileri 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 1

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Ahmet Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Taha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karahan, buradaki müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Korkunç kaza! Maden işçileri 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 2

Araçta bulunan diğer işçi Beytullah K. ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Korkmaz'ın uçuruma yuvarlanan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.

Korkunç kaza! Maden işçileri 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 3

KAHREDEN HABER AİLESİ VE ARKADAŞLARINI YIKTI

Kazanın ardından hayatını kaybeden Ahmet Erkan'ın yakınları ve iş arkadaşları olay yerine geldi. Acı haberi alarak bölgeye ulaşan aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve kaza hakkında bilgi aldı.

Korkunç kaza! Maden işçileri 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 4

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme başlatırken, hayatını kaybeden Ahmet Erkan'ın cenazesinin incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Erkan'ın babası cansız bedeninin tabuta konulduğu sırada "Oğlum, yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Korkunç kaza! Maden işçileri 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 5

Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla uçurumdan yola çekileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Korkunç kaza! Maden işçileri 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 6

Korkunç kaza! Maden işçileri 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza
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