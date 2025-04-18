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Korkunç olay! Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Cesedi bulunan kişinin 15 gün önce aynı bölgede kaybolan Yusuf Bektaş (35) olabileceği üzerinde duruluyor.

Korkunç olay! Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Hanımeli Sokak'taki Düden Çayı'na su teresi toplamak için öğle saatlerinde botla giren Serap Kaya, çayda ceset görünce eşine söyledi. Çift, polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset, çağrılan dalgıç polisler tarafından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler, üzerindeki kıyafetlerden cesedi bulunan kişinin 15 gün önce aynı bölgede kaybolan ve günlerce Yukarı Düden Çayı'nda aranan kaynak ustası Yusuf Bektaş olabileceği üzerinde duruyor.

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Olay anını anlatan Serap Kaya, "Eşimle çaya gelip, botla su teresi topluyordum. O sırada gözüme çarptı ceset. Şüphelendim ceset olduğuna dair, yüzü yanıktı, emin de olamadım. Emin olabilmek için biraz yanına yaklaştım ama çok yaklaşamadım" dedi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Kepez ceset
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