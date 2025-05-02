Korkutan araştırma! 20 yıl önceki kozmik patlamanın etkileri yeni ortaya çıktı

Yeni bir araştırma, 20 yıl önce gerçekleşen kozmik patlamanın evrendeki en ağır elementlerin oluşumunda önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, 2004 yılında tespit edilen güçlü bir gama ışını patlamasının, evrendeki en ağır elementlerin oluşumunda önemli rol oynadığı gösterdi. Çalışmaya göre, yaklaşık 30 bin ışık yılı uzaklıktaki bir manyetardan gelen bu patlama, Mars'ın kütlesini aşan miktarda ağır element üretmiş olabilir.

FARK ETMEK İNANILMAZ BİR DUYGU

ABD’deki Columbia Üniversitesi’nden Profesör Brian Metzger ve doktora adayı Anirudh Patel’in liderlik ettiği ekip, bu gama ışını patlamasının galaksimizde bugüne dek gözlemlenen en parlak kozmik olaylardan biri olduğunu kaydetti. Ekip, söz konusu kozmik olayın altın ve platin gibi evrenin en ağır elementlerinin başlıca kaynağı olduğunu gösteren veriler elde etti. Çalışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Patel, “Tahminimizin mevcut verilerle doğrulandığını görmek ve bu keşfin gezegenimizi oluşturan bazı maddelerin tarihi için ne gibi sonuçlar doğurduğunu fark etmek inanılmaz bir duyguydu” ifadelerini kullandı.

Patel, manyetarların ağır element üretiminde kilit rol oynayabileceği vurguladı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır