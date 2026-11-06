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Korna çalma kavgasında eski polis, bekçiyi darbetti

Zonguldak'ta çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna çalma nedeniyle çıkan kavgada çarşı ve mahalle bekçisi Eren Ü. yaralandı. Eren Ü.’yü darbettiği iddia edilen eski polis memuru Kadir T. gözaltına alındı.

Korna çalma kavgasında eski polis, bekçiyi darbetti

Olay, sabah saatlerinde Yayla Mahallesi Kadırga Caddesi’ndeki bir özel okulun önünde meydana geldi. Çocuklarını okula bırakmak için gelen eski polis memuru Kadir T. ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Eren Ü. arasında korna çalma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Kadir T., üzerinde resmi bekçi üniforması olan Eren Ü.’yü darbetti. Çevredekiler kavgayı ayırırken, burnunun çatladığı öğrenilen Eren Ü., gittiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Kadir T., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.
Korna çalma kavgasında eski polis, bekçiyi darbetti 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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