HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Korucu cinayetinde şoke eden iddia: “Konuşmasın” diye öldürülmüş

Diyarbakır’da eski korucu Yüksel Bayrak’ın sokak ortasında öldürülmesinin arkasından uyuşturucu ağı çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre Bayrak’ın emniyete bilgi verdiği ve bazı davalarda gizli tanık olduğu için hedef alındığı belirtildi.

Korucu cinayetinde şoke eden iddia: “Konuşmasın” diye öldürülmüş

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ensesinden vurularak öldürülen eski korucu Yüksel Bayrak cinayetinde hazırlanan iddianame, infazın uyuşturucu soruşturmalarında “konuşmasını engellemek” amacıyla işlendiği şüphesini büyük oranda artırdı.

Kendisi hakkında da uyuşturucu ticareti dahil birçok suçtan kayıt bulunan, bu nedenle koruculuktan atılan Bayrak’ın bazı uyuşturucu davalarında gizli tanık olduğu için infaz edildiği belirtildi.

Bayrak’ı öldüren 15 yaşındaki H.B. ile kendisine yardım eden S.Y. ve 1 kişi hakkında dava açıldı.

EMNİYETLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; İddianamede korucunun, imam nikahlı eşi Yazgül B.’nin ağabeyleri ve akrabalarının tutuklu olduğu uyuşturucu davasının açılmasından 5 gün sonra, tanıklığının engellenmesi için infaz edildiği belirtildi; “Bayrak’ın güvenlik birimleriyle iş birliği yaptığı, uyuşturucu ticareti hakkında kritik bilgiler verdiği, bazı soruşturmalarda tanık olduğunu ve bazı firarilerin yakalanması için emniyete bilgi aktardığı tespit edildi” denildi.

Korucu cinayetinde şoke eden iddia: “Konuşmasın” diye öldürülmüş 1

Cinayet zanlısı H.B. “Bayrak, halam olan eşine kötü davranıyordu. Konuşmaya gittim. Küfür etti, öldürdüm” dedi.

Yazgül B. ise “Uyuşturucudan tutuklu akrabalarımın yakınları bizi tehdit ediyordu. Olay günü S.Y. ile babası Bayram Y., eşime ‘Neden bizim ektiğimiz uyuşturucularımıza karışıyorsun’ diye kızdı. Bayram da ‘Ben işimi yapıyorum. Beni dinleyin, ekmeyin’ dedi. 4’ümüz yürürken yeğenim H.B’yi gördüm. Bayram ona ‘Bize gidelim’ dedi. Biz önde onlar arkamızda yürürken H.B. eşimin kafasına ateş etti. 3’ü de kaçtı” diye ifade verdi.

Korucu cinayetinde şoke eden iddia: “Konuşmasın” diye öldürülmüş 2

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.