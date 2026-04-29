Korucu cinayetinde şoke eden iddia: “Konuşmasın” diye öldürülmüş

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ensesinden vurularak öldürülen eski korucu Yüksel Bayrak cinayetinde hazırlanan iddianame, infazın uyuşturucu soruşturmalarında “konuşmasını engellemek” amacıyla işlendiği şüphesini büyük oranda artırdı.

Kendisi hakkında da uyuşturucu ticareti dahil birçok suçtan kayıt bulunan, bu nedenle koruculuktan atılan Bayrak’ın bazı uyuşturucu davalarında gizli tanık olduğu için infaz edildiği belirtildi.

Bayrak’ı öldüren 15 yaşındaki H.B. ile kendisine yardım eden S.Y. ve 1 kişi hakkında dava açıldı.

EMNİYETLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; İddianamede korucunun, imam nikahlı eşi Yazgül B.’nin ağabeyleri ve akrabalarının tutuklu olduğu uyuşturucu davasının açılmasından 5 gün sonra, tanıklığının engellenmesi için infaz edildiği belirtildi; “Bayrak’ın güvenlik birimleriyle iş birliği yaptığı, uyuşturucu ticareti hakkında kritik bilgiler verdiği, bazı soruşturmalarda tanık olduğunu ve bazı firarilerin yakalanması için emniyete bilgi aktardığı tespit edildi” denildi.

Cinayet zanlısı H.B. “Bayrak, halam olan eşine kötü davranıyordu. Konuşmaya gittim. Küfür etti, öldürdüm” dedi.

Yazgül B. ise “Uyuşturucudan tutuklu akrabalarımın yakınları bizi tehdit ediyordu. Olay günü S.Y. ile babası Bayram Y., eşime ‘Neden bizim ektiğimiz uyuşturucularımıza karışıyorsun’ diye kızdı. Bayram da ‘Ben işimi yapıyorum. Beni dinleyin, ekmeyin’ dedi. 4’ümüz yürürken yeğenim H.B’yi gördüm. Bayram ona ‘Bize gidelim’ dedi. Biz önde onlar arkamızda yürürken H.B. eşimin kafasına ateş etti. 3’ü de kaçtı” diye ifade verdi.