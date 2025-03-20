Koruma altındaki nadir bitkilerden... Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor!

Kemer'deki Beydağları Sahil Milli Parkı'nda, baharın gelişiyle birlikte doğal ortamında açan nadir bitki türlerinden biri olan Kemer orkidesi, hem bölge halkı hem de yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dünyada sadece bu bölgede yetişen Kemer orkidesi, özel bir ekosistem içinde varlığını sürdürüyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, bu endemik türün korunması gerektiğine dikkat çekerek, izinsiz toplanmasının ciddi yasal sonuçlar doğurduğunu belirtti.

BİYOKAÇAKÇILIĞA ZEMİN

Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, orkide türlerinin izinsiz olarak toplanmasının yalnızca ekonomik değil, ekolojik bir yıkıma yol açtığını vurguladı. Kemer orkidesinin doğal ortamından sökülmesinin cezasının 557 bin 212 TL olduğunu belirten Deniz, “Tehdit altında olan veya tehlikeye açık bitki ve hayvan türlerinin herhangi bir dokusunu almak, o türün geleceğini tehdit etmektir. Bu nedenle izinsiz bitki sökmenin cezası 1 milyon TL'yi geçebiliyor.

HALKTAN DESTEK İSTENDİ!

Prof. Dr. Deniz, biyokaçakçılıkla mücadele etmek ve endemik bitkileri korumak için halkın desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, vatandaşlara çağrıda bulundu. "Kaçak bitki toplayanları jandarmaya bildirin" diyen Deniz, doğadaki her yaprak ve tohumun, Türkiye'nin biyolojik zenginliğinden çalınan bir değer olduğunu ifade etti. İnternet üzerinden satışa çıkarılan endemik bitkiler ve tohumlar üzerine yapılan gümrük operasyonlarının, biyokaçakçılığın boyutlarını gözler önüne serdiğini belirterek, vatandaşları bu tür faaliyetlere karşı duyarlı olmaya çağırdı. (DHA)