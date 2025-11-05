Köşk’te umre yolcuları dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Köşk’ten yola çıkan umre kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.

Köşk Çarşı Camii avlusunda düzenlenen uğurlama programına çok sayıda vatandaş katılırken, yakınlarını uğurlamaya gelen aileler duygu dolu anlar yaşadı. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Program, umre yolcuları için yapılan toplu dua ile sona erdi. Belediye Başkanı Nuri Güler ve vatandaşların katıldığı uğurlama töreninde umre yolcuları gözyaşları ve dualarla kutsal topraklara uğurlandı.