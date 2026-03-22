Koşmadığı için döve döve atı bayıltmışlardı! O canilere ibretlik ceza

Adana'da kaydedilen görüntülerde koşmadığı gerekçesiyle bir atı sopa, yumruk ve tekmeyle vura vura bayıltan iki cani, görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından gözaltına alınmıştı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheliye ibretlik bir ceza verildi. İşte tüm detaylar!

Olay, 20 Mart’ta Seyhan ilçesi Merkez Park’ta meydana geldi. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu.

ATI DÖVE DÖVE BAYILTTILAR

Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri, kısa süre sonra bayılarak yere yığıldı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İBRETLİK CEZA

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, A.U. ve Ö.A.’yı adreslerinde gözaltına aldı. Atlar ise belediye tarafından koruma altına alınarak barınağa götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

