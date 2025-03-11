HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den NATO açıklaması: "Üye olmanın zamanı geldi"

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den NATO açıklaması: "Üye olmanın zamanı geldi"

11.03.2025 18:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin, küresel istikrar ve güvenliğe kararlı şekilde katkı sağlayan sorumlu bir NATO üyesi olarak hak ettiği yeri alma zamanının geldiğini belirtti. Osmani, "NATO üyeliği stratejik hedefimiz, sadece ulusal çıkar için değil, aynı zamanda bölge ve Avrupa kıtasının tamamı için barış ve istikrar zorunluluğudur" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den NATO açıklaması: "Üye olmanın zamanı geldi"

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova’nın başkenti Priştine’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

NATO’yu "insanlığın tanık olduğu en güçlü ve en başarılı ittifak" olarak nitelendiren Osmani, Kosova’nın NATO'ya en sıcak duygularla bağlı olduğunu kaydetti.

thumbs_b_c_611c77183ddb49c87373c9c54dd84388

Kosova’nın, küresel istikrar ve güvenliğe kararlı şekilde katkı sağlayan sorumlu bir NATO üyesi olarak hak ettiği yeri alma zamanının geldiğini belirten Osmani, "Bu halk, 25 yıl önce NATO tarafından kurtarıldı. Şimdi ise özgürlüğün kalkanına dönüşen bu ittifakın temel değerlerini savunmak için sizinle omuz omuza durmayı sabırsızlıkla bekliyor." diye konuştu.

"NATO ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEFİMİZ"

Osmani, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kosova günümüzde istikrar ve güvenliğe katkı sağlıyor ve küresel ölçekte bu katkıyı artırmaya hazır ve yetkin bir konumda bulunuyor. Aynı şekilde, dünya da en zor anlarımızda bize yardım etmek için çalıştı. NATO, devletimizin de dayandığı değerler üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, NATO üyeliği stratejik hedefimiz, sadece ulusal çıkar için değil, aynı zamanda bölge ve Avrupa kıtasının tamamı için barış ve istikrar zorunluluğudur."

Kosova’nın, NATO’nun gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’sini savunmaya ayırma hedefini halihazırda gerçekleştirdiğini dile getiren Osmani, bu oranı rekor sürede iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

11 Mart 2025
11 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Osmani, Kosova’nın yakında mühimmat ve insansız hava araçları üretimine başlayacağını ve böylece savunma alanında stratejik ortak olarak konumlanacağını söyledi.

thumbs_b_c_fbd99f9334ab64b061000eb60d7df201
Sırbistan’ın Kosova’yı ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedeflemeye devam ettiğine dikkati çeken Osmani, "NATO birliklerinin Kosova’daki varlığı sadece bizim güvenliğimizin garantisi değil aynı zamanda barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişime karşı bir bariyerdir." dedi.

Osmani, Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan 4 NATO üyesi ülke bulunmasından dolayı üyelik sürecinin ağır ilerlediğini sözlerine ekledi. (AA)

11 Mart 2025
11 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
AVM'de bıçaklı kavga! Nedeni bakın ne çıktı...AVM'de bıçaklı kavga! Nedeni bakın ne çıktı...
500 yolcu rehin alınmıştı! 20 kişi hayatını kaybetti500 yolcu rehin alınmıştı! 20 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
NATO Kosova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Cezası 20 milyona varabilir' diyerek uyardı...

'Cezası 20 milyona varabilir' diyerek uyardı...

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Herkes Yavaş'a yanıt sandı! Gerçek ortaya çıktı

Herkes Yavaş'a yanıt sandı! Gerçek ortaya çıktı

25 yıllık mesleğine alerjisi çıktı! Şimdi ise yeni bir iş arıyor...

25 yıllık mesleğine alerjisi çıktı! Şimdi ise yeni bir iş arıyor...

Ticaret savaşı kızışıyor! Trump: "Kısa süre içinde Ulusal Acil Durum ilan edeceğim"

Ticaret savaşı kızışıyor! Trump: "Kısa süre içinde Ulusal Acil Durum ilan edeceğim"

Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler! İstanbul'da evde korkunç tuzak

Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler! İstanbul'da evde korkunç tuzak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.