Kosova Meclisi, yeni başkanını beşinci tur oylamada da seçemedi

Kosova Meclisinin 15 Nisan'da başlayan ve 6 defa ertelenen Genel Kurul oturumuna bugün devam edildi.

Genel seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına bir kez daha, son olarak Adalet Bakanlığı görevini yürüten Albulena Haxhiu'yu önerdi.

Yapılan oylamada 57 milletvekilinin desteğini alan Haxhiu, meclis başkanı olması için gerekli 61 oya ulaşamadı.

Bunun üzerine geçici meclis başkanı, oturumu 29 Nisan'a erteledi.

Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK) genel başkanları, Vetevendosje'nin meclis başkanlığı için Haxhiu dışında aday önermesi durumunda, söz konusu adayları desteklemeyi değerlendirebileceklerini bildirmişti.

Vetevendosje'nin meclis başkanlığına önerdiği Haxhiu, 19 Nisan'da yapılan ilk iki, 23 Nisan’da yapılan üçüncü ve 25 Nisan’da yapılan dördüncü tur oylamada da meclis başkanı seçilememişti.

9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı şöyle olmuştu:

Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için, güvenoyu oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunun alınması gerekiyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır